انت الان تتابع تشيلسي يطالب بـ130 مليون إسترليني للتخلي عن هازارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

إيدين هازارد

طالب نادي تشيلسي بالحصول على 130 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل نجمه البلجيكي إيدين هازارد، وذلك على الرغم من أن ريال مدريد أبرز المهتمين بضم هازارد، لا يقيمه بأكثر من 88 مليون إسترليني خاصة أنه عقده ينتهي مع تشيلسي العام المقبل، وبالتالي من حقه أن يوقع لأي فريق بالمجان في شهر يناير المقبل، وأوضح موقع "سكاي سبورتس"، أن تشيلسي لا يضع نفسه تحت ضغط البيع، حيث بدأ في تعديل شروط رحيل إيدين هازارد البالغ من العمر 28 عامًا من قبل مدير النادي مارينا جرانوفسكايا.

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وأشار هازارد الشهر الماضي، إلى اتخاذه قراره بشأن مستقبله، وتوقع بأن يتم حسم الأمر عقب خوض نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال يوم الأربعاء المقبل. وبدوره قال مدرب الفريق ماوريسيو ساري والذي سيحسم مستقبله هو الآخر عقب نهائي الدوري الأوروبي، أنه يتوجب على النادي احترام القرار الذي اتخذه هازارد. وانضم