شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى: قرار الجونة بطلب حكام أجانب مصلحة للإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى، عن ارتياحه الشديد لقرار نادى الجونة بطلب حكام أجانب لمباراته مع الدراويش. وأكد المنياوى فى تصريحات صحفية، أن قرار الجونة "مصلحة لينا" نرحب دائماً بالحكام الاجانب فنحن الفريق الأكثر تضررا من أخطاء الحكام المصريين. Advertisements يشار إلى أن نادى الجونة قد أرسل خطابا رسميا إلى لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح طالب خلاله بتعيين حكاما أجانب لمباراته المقبلة فى الدورى أمام الإسماعيلى.

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