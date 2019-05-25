قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية.. تعرف على التردد

كتب: ضياء السقا

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، عن إذاعة مباراة الزمالك، ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها العاشرة مساء الأحد، على ملعب برج العرب، مجانا عبر قناة تايم سبورت، على التردد الأرضي.

وانتهت مباراة الذهاب في المغرب، بفوز نهضة بركان، بهدف دون رد، ويحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين، لضمان تحقيق اللقب.

وأطلقت الهيئة الوطنية للإعلام، بالتعاون مع مجموعة "إعلام المصريين"، قناة تايم سبورت المجانية، الناقلة لمباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019، على الترددات الأرضية.

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وتضم القناة الجديدة عدد من المحللين والمعلقين، وأبرزهم أحمد شوبير وسيف زاهر وحسن المستكاوي وأيمن يونس وطه إسماعيل وعماد متعب وحازم إمام، وحاتم بطيشة وأيمن الكاشف وعصام عبده ومحمد رمضان وطارق الأدور.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا، في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، وأسفرت القرعة عن وقوع الفراعنة على رأس المجموعة الأولى بجانب كل من: الكونغو ، أوغندا ، زيمبابوي.

ويمكن استقبال قناة تايم سبورت على التلفزيونات من خلال الترددات الأرضية، عبر حيز UHF 32، بالإضافة إلى نسخة أخرى من خلال أجهزة استقبال القمر النايل سات على تردد ١١٤٤٩ أفقي، بمعادل ترميز 27500، ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الأرضية من القناة.

جدير بالذكر أن القناة يبدأ بثها بشكل رسمي، السبت الموافق 25 مايو، وستذيع منافسات كأس أمم إفريقيا، على التردد الأرضي فقط، ولكن برامج القناة ستبث بشكل طبيعي على النايل سات.