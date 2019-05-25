بعد بيان الأهلي الناري.. أول رد من فرج عامر

كتب: ضياء السقا

تضامن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مع بيان النادي الأهلي، بعدم تأجيل المباريات المتبقية من الدوري لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وقال عامر، عبر حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": ‏"متضامنين مع الأهلي وملتزمين بما جاء ببيانه ".

وأضاف في منشور أخر: "سموحة يعلن تضامنة مع ماجاء ببيان النادي الاهلي والذي يؤكد علي ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع الجميع بمبدأ المساواة".

وكان الأهلي قد أصدر بيانا ناريا، يهدد فيه بالانسحاب من الدوري، حال تأجيل مبارياته لما بعد كأس الأمم الإفريقية، وجاءت قرارات مجلس القلعة الحمراء كالتالي:

1- عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الافريقية وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم. بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد. تفاديًا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبيه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم.

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2- عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الإنتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل إنطلاق مباريات الأسبوع الـ34 للدوري قياسٍا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجله في السابق.

3- الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.

4- عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لأستكمال المسابقتين هذا الموسم.

5- مطالبة اتحاد الكرة بالأعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقيه في بطولتى الدوري والكأس يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب خاصة وأن الأندية تحتاج إلى وقت كاف للتجهيز والأعداد للموسم الجديد.