شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد نهضة بركان .. تحذير شديد اللهجة من جروس قبل مواجهة بطل المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، اجتماعاً مع اللاعبين حذرهم خلاله من الانشغال بالأحداث المحلية بعد تهديد الأهلى بالانسحاب من الدورى، حال تأجيل مبارياته لبعد بطولة امم افريقيا التى تنطلق يونيو المقبل بالقاهرة.

جروس طالب جميع اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهدهم فى المباراة المقبلة أمام نهضة بركان، من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير، مؤكدًا أنه يثق فى قدراتهم جميعًا على حصد البطولة.

وكانت مباراة الذهاب والتى أقيمت فى المغرب انتهت بفوز فريق نهضة بركان بهدف دون رد، وجاء الهدف فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة عن طريق المهاجم التوجولى لابا كودجو.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك مباراة العودة فى نهائى مسابقة الكونفدرالية الأفريقية مساء غد، الأحد مع دقات العاشرة مساءً، حيث يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين للتتويج باللقب القاري، في المقابل أمام نهضة بركان فرصتين للحصول على اللقب إما الخروج بنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير أو الفوز.

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واشتعلت أزمة مباريات الدوري المصري بعد تهديد فريقى حرس الحدود وبتروجت بالانسحاب وعدم استكمال البطولة بسبب مواعيد اللقاءات، ورفض الأهلى تعديلات جدول الدورى مؤكداً أنها تخل بمبدأ اللعب النظيف وتكافؤ الفرص.

ويتبقى للزمالك 5 مباريات في الدورى المصرى أمام الإنتاج الحربى وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلي، ولا يتبقى أمام الأهلي إلا لقاء المقاولون العرب والزمالك، بينما تتصارع ستة أندية من أجل الهروب من المركز الـ 16 لتفادي الهبوط رفقة الداخلية والنجوم، ويتنافس ناديا المصرى البورسعيدى والمقاولون العرب على المركز الرابع.