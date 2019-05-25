شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالإسماعيلى عن طلب الجونة حكاما أجانب: "مصلحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى صبرى المنياوى، مدير الكرة بالإسماعيلى، ارتياحه الشديد لقرار نادى الجونة بطلب حكام أجانب لمباراته مع الدراويش.

وقال المنياوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "قرار الجونة "مصلحة لينا" نرحب دائماً بالحكام الأجانب فنحن الفريق الأكثر تضرراً من أخطاء الحكام المصريين".

وكان نادى الجونة قد أرسل خطاباً رسمياً إلى لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح طالب خلاله بتعيين حكاما أجانب لمباراته المقبلة فى الدورى أمام الإسماعيلى.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت إقامة المباراة فى الساعة العاشرة من مساء يوم الاثنين 27 مايو الجارى على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة للمسابقة.

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جدير بالذكر أن الجونة يحتل حاليا المركز الـ14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.