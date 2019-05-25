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اتحاد اليد يكرم المدربين أصحاب المراكز الأولى فى حفل إفطار اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، اليوم السبت، حفل إفطار بحضور مجلس الاتحاد ورموز اللعبة.

 

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ومن المقرر أن يشهد حفل الإفطار تكريم المدربين أصحاب المراكز الأولى موسم 2018 /2019 ومن أبرز المدربين الذين سيتم تكريمهم باسم السبكى مدرب الزمالك الحاصل على لقب الدورى، ويحيى يوسف مدرب الأهلى الحاصل على كاس مصر مع الكبار ودورى 98 .

 

كما سيتم أيضا تكريم عدد من المدربين الحاصلين على ألقاب فى هذا الموسم مع المراحل السنية المختلفة، لا سيما أن مسابقات الاتحاد يتبقى فيها مسابقة وحيدة وهى السوبر المحلى والتى يتحدد بطلها عن طريق دورة ثلاثية بين الأهلى وسبورتنج و طلائع الجيش والمحدد لها أيام 27 ، 28 ، 29 مايو الجارى.

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