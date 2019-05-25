شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نصر لـ"سوبر كورة": أنا أهلاوى.. واستخبيت من جماهير الزمالك فى الحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو واحد من صناع المتعة ليس داخل المستطيل الأخضر، لكن فى نقل الصورة للجماهير عبر شاشات التلفاز، يشتهر بلقطاته المثيرة وكدراته المحترفة فى عالم الساحرة المستديرة. محمد نصر مخرج المباريات الشهير وهو نفس المخرج المُلقب بالمخرج المشاغب، يتحدث عن مشواره الحافل فى نقل المباريات وأبرز المواقف التى مر بها، كما يلقى الضوء على بعض جوانب حياته الخاصة فى الحوار التالى:

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