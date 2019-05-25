شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس زيادة عدد الهابطين فى الدورى الممتاز الموسم المقبل لـ4 أندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة زيادة عدد الفرق الهابطة من الدورى الممتاز إلى القسم الثاني إلى 4 فرق بدلا من 3 أندية بداية من الموسم المقبل 2019 – 2020 ، وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الكرة أن هناك إقتراح بزيادة عدد الفرق الهابطة للقسم الثاني لـ4 فرق لمدة موسمين من أجل تقليص عدد الفرق بالدورى من 18 نادي إلى 16 نادياً فقط من أجل تقليل مدة الدورى وتحديداً بعد الأزمة التى شهدها الموسم الجاري من ضغط للمباريات وعدم انتظام للمسابقة بسبب كثرة التأجيلات .

تابع المصدر أن المجلس رفض أن يكون الدورى من 14 فريق كما كان مسبقاً وسيتم الاكتفاء بعدد 16 فريق فى الدورى خاصة أن معظم الدوريات مثل السعودية والمغرب تلعب بـ16 فريق فيما تلعب تونس فقط بـ14 فريق، وأضاف المصدر أنه سيتم دراسة هذا المقترح وحسمه خلال الأيام المقبلة من أجل إخطار الأندية به قبل انطلاق الموسم الجديد، مؤكداً أنه فى حالة موافقة المجلس عليه لن يتم التراجع عنه.