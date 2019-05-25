"ميسي"يفوز بالحذاء الذهبي للمرة السادسة

أصبح نجم نادي برشلونة، وأسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي لأكثر لاعبي مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا تسجيلا للأهداف للمرة الثالثة على التوالي.
جاء ذلك بعدما أخفق كيليان مبابي في معادلة رصيد البرغوث مع ختام الدوري الفرنسي أمس.
حقق ميسي هذا الإنجاز للمرة السادسة فيمسيرته، ليعزز رقمه القياسي، بعدما سجل 36 هدفا مع برشلونة في الدوري، بينما أنهى مبابي الدوري الفرنسي بالوصول إلى 33 هدفا بعدما سجل هدف باريس سان جيرمان الوحيد في الخسارة 3-1.
وقال ميسي البالغ 31 عاما والذي لعب
وأضاف ميسي قبل مواجهة بلنسية في نهائي كأس الملك اليوم السبت: "لم أكن أفكر في هذه الجائزة على الإطلاق. لا نزال نتعافى مما حدث أمام ليفربول وأنا لا أفكر في الجوائز الشخصية".
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