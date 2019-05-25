كشفت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، أسماء اللاعبين المرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب فى البريميرليغ بتصويت الجماهير. وأعلنت الرابطة، قائمة المرشحين للفوز لأفضل لاعب في البيميرليغ، ولكن هذه المرة سيكون الاختيار بناء على تصويت الجماهير فقط. سيكون الاختيار بناء على تصويت الجماهير فقط. وشهدت القائمة خروج النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، الذي لم يشارك كذلك في المنافسة على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وضمت القائمة كلا من الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والإنجليزي رحيم سترلينغ والبرتغالي بيرناردو سيلفا، نجوم مانشستر سيتي، والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك، نجما ليفربول، والبلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح خارج ترشيحات لاعب العام في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.