التعادل يحسم مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

انتهت مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي ضيفه الترجي التونسي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب ستاد.
شهد الشوط الأول ندية كبيرة بين الفريقين، وسط سيطرة نسبية لأصحاب الأرض إلا أن الالتزام الخططي من لاعبي الفريقين حال دون وجود أي فرص حقيقية للتهديف.
وأثار جهاد جريشة حكم اللقاء جدلا كبيرا في ملعب المباراة بعد أن ألغي هدفا لفريق الوداد في شباك الترجي بعد أن لجأ إلي تقنية الفيديو، قبل أن ينجح الإيفواري فوسيني كوليبالي في خطف هدف التقدم للضيوف في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط.
ومع بداية الشوط الثاني تعرض أصحاب الأرض لصدمة جديدة
وتغاضي جهاد جريشة في لقطة جديدة مثيرة للجدل عن احتساب ركلة جزاء أظهرت الإعادة صحتها وسط اعتراضات قوية من الجهاز الفني لفريق الوداد.
وفي الدقيقة 79 نجح إبراهيم شيخ كومارا مدافع الوداد في إدراك هدف التعادل من ضربة رأس قوية علي يسار الحارس معز بن شريفية ليبقي علي حظوظ فريقه في مباراة العودة.
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