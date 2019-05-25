شاهد.. كومارا يتعادل للوداد أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

نجح فريق الوداد المغربي في إدراك هدف التعادل أمام ضيفه الترجي التونسي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. أبطال أفريقيا. ونجح الشيخ إبراهيم كمارا مدافع الوداد في تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 79، من عمر اللقاء علي الرغم من أن الوداد يلعب بعشرة لاعبين منذ بداية الشوط الثاني بعد طرد إبراهيم النقاش. هدف ⚽️ على الرغم من النقص العددي، شيخ كومارا يعادل الكفة لصاحب الأرض ويشعل المدرجات💥



الوداد 1 الترجي 1#CAFCL #CAFCLFinal pic.twitter.com/MBNK4Q4rm6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 24, 2019

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