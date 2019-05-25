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شاهد.. كومارا يتعادل للوداد أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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نجح فريق الوداد المغربي في إدراك هدف التعادل أمام ضيفه الترجي التونسي في مباراة ذهاب نهائي دوري

أبطال أفريقيا.

ونجح الشيخ إبراهيم كمارا مدافع الوداد في تسجيل هدف التعادل

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لأصحاب الأرض في الدقيقة 79، من عمر اللقاء علي الرغم من أن الوداد يلعب بعشرة لاعبين منذ بداية الشوط الثاني بعد طرد إبراهيم النقاش.

 

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