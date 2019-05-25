خبير تحكيمي: جهاد جريشة أخطأ في إلغاء هدف الوداد أمام الترجي

أكد جمال الشريف الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي لشبكة قنوات بين سبورت علي صحة الهدف الذي سجله الوداد المغربي في شباك الترجي التونسي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال

أفريقيا.

وأوضح الشريف في تحليله للقطة الهدف أن جهاد جريشة حكم اللقاء قد أخطأ في إلغاء الهدف بعد أن لجأ إلي تقنية

حكم الفيديو.

وأشار الخبير التحكيمي إلي أن لمسة اليد قبل الهدف لم تكن متعمدة بعد اصطدمت المرة الأولى بصدر لاعب الوداد.