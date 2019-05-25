الترجي يلدغ الوداد بهدف في الشوط الأول بنهائي دوري أبطال أفريقيا

أنهي فريق الترجي التونسي الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي متقدما بهدف نظيف في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. ونجح الترجي في خطف هدف التقدم عن طريقه لاعب الوسط فوسيني كوليبالي في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط. لاعب الوسط فوسيني كوليبالي في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط. شهد الشوط الأول ندية كبيرة بين الفريقين، وسط سيطرة نسبية لأصحاب الأرض إلا Advertisements أن الالتزام الخططي من لاعبي الفريقين حال دون وجود أي فرص حقيقية للتهديف. وكان جهاد جريشة حكم اللقاء قد أثار جدلا كبيرا في ملعب المباراة بعد أن ألغي هدفا لفريق الوداد في شباك الترجي بعد أن لجأ إلي تقنية الفيديو.

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