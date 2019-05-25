اونلاين | كورة أون لاين مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم live في نهائي كأس إسبانيا Copa del Rey

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يمكن لنادي برشلونة أن يخفف من وطأة الألم ويعوض إخفاق خروجه من الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، من خلال تعزيز هيمنته المحلية بالفوز بالثنائية التي تشمل لقبي الدوري والكأس للمرة الثانية على التوالي، حين يواجه فالنسيا في نهائي كأس الملك غدًا السبت.

وتطمح الجماهير الكتالونية إلى تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي تقام بين برشلونة وفالنسيا على ملعب إستاد بينتو فيامارين يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو المقبل.

ويتطلع إرنستو فالفيردي إلى قيادة فريقه لحصد اللقب والجمع بين الثنائية المحلية، خاصةً أن مستقبله معلق بتلك البطولة، التي إن خسرها فسيكون مصيره الرحيل، حيث تنتظر جماهير برشلونة الاحتفال بلقب الكأس من أجل نسيان كارثة الخروج من دوري أبطال أوروبا للموسم الرابع تواليًا ضد ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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في المقابل تطمح كتيبة الخفافيش في تتويج موسم المئوية بالحصول على اللقب، ويدخل المباراة بكتيبة مدججة بالنجوم، على رأسهم كوندوجبيا ولاعبو الرديف الذين قام مارسيلينو جارسيا تورال بتصعيدهم.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا‎

من المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم بثها عبر قناة (bein sports HD3)