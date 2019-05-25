رياضة | الأهلي يستقر على رحيل "أزارو" في الصيف ويحدد البديل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على رحيل "أزارو" في الصيف ويحدد البديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو النادي الأهلي، على رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب مسئولو الأهلي في التعاقد مع مهاجم إفريقي قوي في ظل تراجع مستوى وليد أزارو بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية.

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ويخطط الأهلي لخطف التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة البركان وهداف بطولة الكونفدرالية برصيد 8 أهداف، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب مع فريقه في الموسم الجاري.

وكان أزارو قد رفض تجديد تعاقده مع الفريق في الفترة الأخيرة، بالإضافة لتراجع مستواه بشكل كبير في المباريات الأخيرة واهداره العديد من الفرص في كل لقاء.