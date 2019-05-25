رياضة | هازارد يهدد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يهدد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الدولي البلجيكي إيدين هازارد، عن غضبه بسبب تباطؤ إدارة ريال مدريد الإسباني، في حسم صفقة انتقاله لقلعة البرنابيو في الصيف.

ومنح هازارد ريال مدريد موعدا أخيرا لإتمام صفقة انتقاله قبل أن يغير وجهته.

وأكدت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن هازارد يريد الانتقال إلى مدريد، بعد أسبوع على أكثر تقدير من خوضه نهائي الدوري الأوروبي والمقرر إقامته في 29 مايو.

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وكان ريال مدريد قد عرض 86 مليون جنيه استرليني لضم هازارد، في حين يطلب تشيلسي 112 مليون جنيه، ولا يزال الفارق بحدود 26 مليون استرليني، ويبدو أن تشيلسي لن يتنازل عنها.

وحدد هازارد يوم 4 يونيو المقبل كموعد نهائي لتحديد مستقبله، مع استعداده التام للانتقال إلى ريال مدريد الذي بذل جهودا كبيرة خلال العامين الأخيرين لضمه.

وأكدت الصحيفة أن هازارد أبلغ مقربين منه، أنه يريد حسم أمر انتقاله إلى ريال مدريد، قبل انضمامه إلى منتخب بلجيكا، الذي سيخوض أولى مبارياته في تصفيات كأس أوروبا 2020 والتي سيواجه فيها منتخب كازاخستان في 8 يونيو المقبل، وبعدها مواجهة اسكتلندا في 11 من الشهر ذاته.