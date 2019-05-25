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رياضة | رونالدو يصدم ريال مدريد ويقرب راموس من يوفنتوس

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شهدت الساعات الماضية، حالة من الانتقادات الواسعة من جماهير ريال مدريد لإدارة الفريق، بسبب التقارير الصحفية التي أكدت اقتراب رحيل قائد الفريق سيرجيو راموس في الصيف.

 

وكانت تقارير إسبانية، قد أكدت أن راموس أبلغ رئيس ريال مدريد بمغادرة الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ووفقا لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن نجم يوفنتوس طالب من إدارة ناديه التحرك من أجل التوقيع مع سيرجيو راموس، خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد الموقع الإيطالي، ان اليوفي يفكر بجدية في التوقيع مع راموس بعد اعتزال أندريا بارزالي ، فضلاً عن ذلك فإن كريستيانو أخبر إدارة النادي بأن ضم راموس سيكون جيداً لما يملكه من خبرات طويلة خاصة بدوري الأبطال.

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