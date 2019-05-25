رياضة | حلمي طولان : حسام حسن سبب رحيلي عن الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلمي طولان : حسام حسن سبب رحيلي عن الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري عن أسباب اتخاذه قرار الرحيل عن الفريق الساحلي بعد انتهاء الموسم.

وفال طولان في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت": "لم يكن لدي وقت للإعداد والتجهيز بعد تولي قيادة الاتحاد وسط الموسم".

وتابع: "الحظ أثر على مسيرة الاتحاد، ومتأكد أنه سيبقى في الدوري الممتاز".

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وواصل: "حققت فوزًا على الأهلي، وأخرجت الزمالك من البطولة العربية وكنا من أفضل 8 فرق عربية وهذه حصيلة الموسم بالنسبة لي مع الاتحاد".

وكشف: "لن أستمر مع الاتحاد بسبب عدة أشياء، على رأسها الجهاز الفني لسموحة الحالي بقيادة حسام وإبراهيم الذي يضعون نُصب عينهم على تولي الإدارة الفنية للاتحاد".

أوضح: "التوأم يقابلان اللاعبين ويستطلعان رأيهم بشأن توليهما مهمة الاتحاد، بالإضافة إلى أنهما يؤجرا صفحات على السوشيال ميديا لمهاجمة الجهاز الحالي لزعيم الثغر باستمرار وبطريقة خارجة عن حدود الأدب".