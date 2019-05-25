رياضة | أبرزها نهائي كأس إسبانيا .. تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 25-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها نهائي كأس إسبانيا .. تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 25-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم السبت 25 مايو بعض المباريات في الدوريات العربية والأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات التي لم تنتهي حتى الآن.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم السبت 25 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- كأس ملك إسبانيا برشلونة vs فالنسيا .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى. - كأس ألمانيا Advertisements بايرن ميونيخ vs لايبزيج .. في الساعة 8 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD. - الدوري الإيطالي بولونيا vs نابولي ..في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD. - كأس العالم للشباب فرنسا vs السعودية ..في الساعة 6 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 7 HD.

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