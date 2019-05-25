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انت الان تتابع تفاصيل خبر "مو صلاح" ضمن خمسة مرشحين للكرة الذهبية والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 09:51 صباحاً - رشحت مكاتب المراهنات في أوروبا المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة من خمسة مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.
وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مكاتب المراهنات وضعت قائمة ضمت 5 لاعبين مرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية".
واللاعبون الخمسة هم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي).
ومن نادي ليفربول الإنجليزي: المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرجيل فان دايك.
وتحدثت الصحيفة أن وصول ليفربول إلى نهائي التشامبيون للمرة الثانية على التوالي، واحتلاله المركز الثاني في البريميرليغ، ساهما في وجود 3 لاعبين ضمن المرشحين.
يذكر أن صلاح احتل المركز السادس في قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2018 من جانب مجلة "فرانس فوتبول"، والتي تمنح الجائزة لأفضل لاعب في العالم.
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