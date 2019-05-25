الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والبث المباشر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
تجرى مساء اليوم السبت الموافق 25-5-2019 مواجهات مثيرة في البطولات العالمية والمحلية ، حيث يواجه المنتخب السعودي للشباب المنتخب الفرنسي في كألس العالم، فيما يواحه برشلونة فريف فالنسيا في نهائي كأس ملك اسبانيا ويلعب بايرن ميونخ الالماني مع لايبزج في نهائ كأس ألمانيا.
وتقام 4 مباريات في ختام دوري الخليج العربي، تجمع الوحدة مع العين والوصل مع اتحاد كلباء والنصر مع الجزيرة والظفرة مع عجمان.
وفيما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 25 مايو (آيار):
دوري الخليج العربي
22:00 الوحدة × العين
22:00 الوصل × اتحاد كلباء
22:00 النصر × الجزيرة
22:00 الظفرة × عجمان
كأس العالم للشباب
17:30 البرتغال × كوريا الجنوبية
20:00 فرنسا × السعودية
20:00 بنما × مالي
22:30 الأرجنتين × جنوب أفريقيا
20:00 فروسينوني × كييفو
22:30 بولونيا × نابولي
وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:
مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزج بث مباشر في نهائي كأس ألمانيا
https://www.alweeam.com.sa/592580
مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في نهائي كأس إسبانيا
https://www.alweeam.com.sa/592578
مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا بث مباشر في كأس العالم للشباب
https://www.alweeam.com.sa/592576
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