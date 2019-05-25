شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي التونسي يتعادل مع الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق الترجي الرياضي التونسي في تحقيق التعادل الإيجابي (1-1) مع فريق الوداد الرياضي المغربي في لقاء ذهاب الدور النهائي لدوري الأبطال الإفريقي لكرة القدم، الذي أقيم بينهما، الجمعة، على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، في العاصمة المغربي، الرباط.

وكان الترجي الأخطر خاصة في الشوط الأول، ونجح في إنهائه متقدمًا بهدف سجله لاعبه فوسينى كوليبالي، وفي بداية الشوط الثاني تلقى فريق الوداد ضربة قوية بطرد لاعبه إبراهيم النقاش في الدقيقة 49 لتلقيه الإنذار الثاني في اللقاء.

ورغم النقص العددي نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 79 بواسطة الشيخ إبراهيم كومارا، واستمرت محاولات الفريقين لخطف هدف الفوز في الوقت القاتل دون جدوى ليتأجل حسم اللقب في لقاء الإياب الذي يقام يوم الجمعة القادم في العاصمة التونسية.