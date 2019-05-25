شكرا لقرائتكم الأهلى يمنح أزارو الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

منح مسئولو النادي الاهلي الضوء الأخضر للمغربي وليد آزارو مهاجم الفريق للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما أتفق جميع المسئولين في النادي على ضرورة رحيل المهاجم عدما تراجع مستواه بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية.

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وتحول آزارو من مهاجم قنّاص وهداف خطير إلى لاعب متواضع ولا يُثير الرعب في نفوس مدافعي الفريق الأخرى ويهدر العديد من الفرص الأمر الذى جعل رحيله أمراً مؤكداً في الصيف المقبل على أن يتم التعاقد مع مهاجم بمواصفات خاصة بدلاً منه سواء كان التوجولي كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي أو أي مهاجم أجنبي أخر.

ومن المقرر أن يتفاوض الاهلي خلال الفترة المقبلة بشأن الروض التى ستأتي للمهاجم المغربي لإختيار الأفضل منها للرحيل عن النادي.