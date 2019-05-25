شكرا لقرائتكم الزمالك يطالب قطاع الكرة بعد الالتفات لأزمة جدول الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

طالب قطاع الكرة بنادى الزمالك من لاعبى الفريق عدم الالتفات لملف الدورى الممتاز وما يحدث فيه حاليا بشأن تحديد مواعيد المباريات المتبقية فى البطولة، وإقامتها قبل كأس الأمم الأفريقية من عدمه التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وجاء التنبيهات من قطاع الكرة بالزمالك للاعبين وذلك للتركيز فقط على مباراة الغد أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء غد الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.