السر انكشف والسبب عبدالله السعيد.. بيراميدز يعلق على بيان الأهلي..فيديو

محمد رشاد

أكد أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أن النادي الأهلي وافق أخيرًا على مواجهة فريقه في ثمن نهائي بطولة كأس مصر بعد أن تأكد غياب عبد الله السعيد نجم الفريق بسبب الإنذار الثالث الذي حصل عليه في لقاء النجوم الأخير بالدوري.

وقال عفيفي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “الأهلي يطالب الآن بإقامة الجولة الأخيرة للدوري في نفس التوقيت ويوافق على مواجهة بيراميدز التي رفض أكثر من مرة خوضها في كأس مصر في ظل إيقاف عبدالله السعيد بجانب السوري عمرو ميداني”.

وأضاف:” الجميع يعلم بأن بطولة الدوري سينتهي بعد...