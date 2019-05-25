شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يمنح وليد آزارو الضوء الأخضر للرحيل في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مسئولو النادي الاهلي الضوء الأخضر للمغربي وليد آزارو مهاجم الفريق للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما أتفق جميع المسئولين في النادي على ضرورة رحيل المهاجم بعدما تراجع مستواه بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية.

وتحول آزارو من مهاجم قنّاص وهداف خطير إلى لاعب متواضع ولا يُثير الرعب في نفوس مدافعي الفريق الأخرى ويهدر العديد من الفرص الأمر الذى جعل رحيله أمراً مؤكداً في الصيف المقبل على أن يتم التعاقد مع مهاجم بمواصفات خاصة بدلاً منه سواء كان التوجولي كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي أو أي مهاجم أجنبي أخر.

ومن المقرر أن يتفاوض الاهلي خلال الفترة المقبلة بشأن العروض التى ستأتي للمهاجم المغربي لاختيار الأفضل منها للرحيل عن النادي.