شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب كامل العدد يوم 8 يونيو بانضمام محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكتمل صفوف منتخب مصر يوم 8 يونيو المقبل بانضمام محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفريق الذى ينطلق يوم 6 من نفس الشهر بسبب ارتباط صلاح بنهائى دورى أبطال أوروبا يوم 1 يونيو ورغبته فى الحصول على إجازة لمدة 5 أيام عقب إنتهاء المباراة بسبب ضغط المباريات على اللاعب مع ناديه الأنجليزي فى الفترة الأخيرة.

كشف مصدر مسئول بالمنتخب أن صلاح سينضم للمنتخب يوم 8 يونيو خاصة أنه فى حالة تتويج ليفربول بدورى أبطال أوروبا سيعود من إسبانيا وتحديداً ملعب مدريد الذى سيستضيف النهائى إلى ليفربول للإحتفال مع فريقه فى اليوم التالي باللقب وسط جماهيرهم وبالتالي طلب الحصول على راحة لمدة 5 أيام علي أن ينضم للمنتخب يوم 8 يونيو وهو ما وافق عليه الجهاز الفني.