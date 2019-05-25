شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مصير صفقة "طاهر" المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو الأهلى موقف طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب من خلال الإطلاع على تفاصيل إصابته فى الركبة والتى لم يتعاف منها حتى الآن قبل اتخاذ قرار نهائي سواء بالتعاقد مع اللاعب أو صرف النظر عن ضمه بشكل نهائي.

ويعد طاهر محمد طاهر على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم الجديد، بل تخطى الأمر مرحلة الرغبة وتوصلت ادارة الأهلي لاتفاق مع نظيرتها في المقاولون بخصوص ضمه خاصة وان اللاعب كان على وشك الانتقال للفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الماضي الا، ان ادارة الذئاب طلبت تأجيل انهاء الصفقة لتدهور موقف الفريق بمسابقة الدوري في وقتها، ولكن إصابة اللاعب الطويلة اعادت الأمر مرة أخرى لمرحلة التفكير من قبل الإدارة الحمراء.