اونلاين | تابع olline – KSA مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا اليوم | بث مباشر السعودية وفرنسا لايف .. يلا شوت KSA VS France

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تابع olline – KSA مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا اليوم | بث مباشر السعودية وفرنسا لايف .. يلا شوت KSA VS France

ننشر موعد مباراة السعودية وفرنسا للشباب المقرر لها يوم السبت 25 مايو 2019 ولقاء الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لدور المجموعات من كأس العالم للشباب 2019 تحت 20 سنة، وتستضيف دولة بولندا تلك البطولة خلال الفترة من 23 مايو حتى 15 يونيو 2019، ونقدم لكم الآن القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية للشباب، وموعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات، وبتوقيت بولندا وألمانيا وإسبانيا وأمريكا وفرنسا، تضم المجموعة الخامسة أيضا منتخبي مالي وبنما، يصعد لدور الستة عشر، أول وثاني كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث على مستوى المجموعات الستة.

تابع olline – KSA مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا اليوم | بث مباشر السعودية وفرنسا لايف .. يلا شوت KSA VS France

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الأخضر في بولندا في بداية المشوار الكبير، نحو فرض جيل جديد علي المنتخبات المشاركة في البطولة، فهل ينجح في المواجهة الأولي الصعبة ضد الديوك الفرنسية ويحصد ثلاث نقاط هامة للغاية، أو علي الأقل الخروج من المواجهة بتعادل إيجابي أو سلبي، سيكون مفيد للغاية في المواجهات المقبلة، من البطولة، خصوصا أن المنتخب الفرنسي ليس بالفريق الهين أو السهل، لأنه سيكون جيل جديد قوي ومنافس للغاية.

تابع olline – KSA مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا اليوم | بث مباشر السعودية وفرنسا لايف .. يلا شوت KSA VS France

موعد مباراة السعودية وفرنسا اليوم السبت الموافق 25 / مايو، في أحد لقاءات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقام في بولندا 2019، وتحديداً في الجولة الأولي من دور المجموعات، في تمام الساعة السابعة، بتوقيت مكة المكرمة، سيقام اللقاء علي ملعب ستاديون غوسير.

تابع olline – KSA مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا اليوم | بث مباشر السعودية وفرنسا لايف .. يلا شوت KSA VS France