رياضة | قائمة الراحلين عن برشلونة تشهد وجود أسماء نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الراحلين عن برشلونة تشهد وجود أسماء نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني استقرت على رحيل تسعة من لاعبي الفريق ما يعني أن مباراة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا ستكون الأخيرة لهم بقميص البلوجرانا.

ومن المنتظر أن يبحث الفريق عن حارس يلعب دور الرجل الثاني خلف تيرشتيجن بعد الإستقرار على رحيل ياسبر سيلسين الذي يريد خوض تجربة إحتراف جديدة بالإضافة إلى أن البلوجرانا لن يحول إعارة جيسون موريلو إلى بيع نهائي خاصةً أن اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة إرنستو فالفيردي.

Advertisements

فيما قررت الإدارة أيضاً أن يرحل توماس فيرمايلن بسبب الإصابات المتكررة التي يعاني منها اللاعب مؤخراً والفرنسي صامويل أومتيتي سيتم عرضه للبيع بعد أن فقد مركزه الأساسي لمواطنه اليافع كيليمنت لينجليت الذي ظهر بمستوى مميز.

ووضع أغلى لاعب في تاريخ النادي فيليب كوتينيو قدماً خارج الفريق بسبب العلاقة المتوترة بينه وبين الجماهير التي تسببت في تراجع مستواه فيما سيغادر البرازيلي رافينيا الكانتارا كإعارة أو بيع نهائي وسيكون راكيتيش آخر الأسماء التي تظهر في قائمة المغادرين بسبب التعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس.