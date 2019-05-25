رياضة | نجم أستراليا يرشح رونالدو للفوز بالكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أستراليا يرشح رونالدو للفوز بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يري الأسترالي تيم كاهيل، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يستحق الفوز بالكرة الذهبية، هذا العام، على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكد كاهيل في تصريحات صحفية، لقناة "الكأس" القطرية: "الكرة الذهبية؟ أنا سأقول رونالدو... السبب في ذلك، وأعلم أن الكثير من الناس سيخالفونني الرأي، هو مدى تأثيره الكبير في يوفنتوس".

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وأضاف "لقد رحل عن ريال مدريد، وبصم على تأثير كبير في دوري آخر. لم أر لاعبا في ريال مدريد أو مانشستر يونايتد فعل ذلك مُسبقا".

وأتم تصريحاته: "نعم، هو لم يفز بدوري الأبطال، لكن دائما ما كان له تأثيره الكبير بأي نادٍ. حال أخذت اللاعبين، في عمره، ووضعتهم بمكان ما... مرة أخرى، أعلم بأن الناس لن يوافقونني الرأي، لكني أردت فقط إظهار تقديري الكبير لرونالدو".