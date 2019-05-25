رياضة | راموس يفكر في الرحيل عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يفكر في الرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي الاسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد، الرحيل عن صفوف الفريق الملكي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "ماركا" الاسبانية، إن راموس يدرس فكرة الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد لاعتقاده بأن هذه الخطوة مفيدة له مادياً وشخصياً.

وقالت الصحيفة الاسبانية، إن ناديي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان قد تواصلا مع راموس ولكنه كان دائماً ما يرفض عروضهما.

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وأشارت الصحيفة إلى توقع إدارة ريال مدريد بحدوث أي شيء خلال الميركاتو الصيفي رغم عدم معرفة رغبة راموس سواء بالرحيل أو الاستمرار.

وأوضحت أن إدارة الريال مستعدة لأي شيء قد يحدث في الصيف المقبل في ملف راموس مثلما تفعل مع أي لاعب آخر بالبحث عن بديل مناسب.