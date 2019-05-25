رياضة | دى خيا يقترب من الرحيل عن اليونايتد بعد فشل التجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دى خيا يقترب من الرحيل عن اليونايتد بعد فشل التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الصحف الإنجليزية، يوم الجمعة، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، فشل فى إقناع حارس المرمى الإسبانى ديفيد دى خيا بالتجديد للشياطين الحمر، بعد إنتهاء تعاقده نهاية الموسم الجاري.

Advertisements

وذكرت صحيفة " سكاى سبورت" أن دى خيا استفسر من النادى عن قدرة الفريق على المنافسة مجدداً على الألقاب، وطالب أيضا بتقاضي راتب ضخم مثل نجوم الصف الأول فى البريميرليج مثلما يتقاضي إليكسيس سانشيز لاعب اليونايتد والذى يتقاضي 350 ألف جنيه إسترلينى إسبوعياً.

وانتقل دي خيا إلى مانشستر يونايتد عام 2011، قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، وكان على أعتاب الأنتقال أكثر من مرة لصفوف ريال مدريد الإسبانى.