رياضة | بيكيه: لستُ قلق من التعاقد مع دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه: لستُ قلق من التعاقد مع دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الاسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الاسباني، على تألق وتميز فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس أمستردام، والذي انضم لصفوف البارسا في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

وقال بيكيه، أمس في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة برشلونة وفالنسيا: "أياكس يقدم كرة قدم مذهلة، لقد نشأنا بصحبتهم من نفس العقلية الكروية المتمثلة في يوهان كرويف، دي يونج يتمتع بمواصفات مذهلة رغم سنه الصغير".

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وعن إمكانية تعاقد برشلونة مع دي ليخت مدافع أياكس، قال بيكيه: "بالتأكيد لا أشعر بالقلق من قدوم دي ليخت، إنها صفقة منطقية، على صعيدي الشخصي أعشق المنافسة، دي ليخت يمتلك الكثير من الإمكانيات كما أنه في سن صغيرة".

ودخل برشلونة سباق التعاقد مع دي ليخت الذي قدم مستوى مميز في الموسم الرياضي 2018/2019 ويتنافس على ضمه عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل مانشستر يونايتد.