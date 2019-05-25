شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الأساسي استعدادًا لذهاب نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الرئيسي على ملعب الجيش ببرج العرب بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم ضمن قائمة مباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها، مساء الأحد، على نفس الملعب في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وبدأ المران، الذي استمر لمدة ساعة، بمحاضرة من السويسري كريستيان جروس المدير الفني اختتمت بقراءة الفاتحة من اللاعبين بعدها أدى الجميع تدريبات بدنية تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال أعقبها تقسيم للاعبين إلى مجموعتين إحداهما تحت إشراف جروس وأمير عزمي المدرب المساعد والأخرى تحت إشراف بيير شورمان المدرب العام وأيمن عبدالعزيز مدرب الفريق تضمنت المران على عدد من الجمل التكتيكية واختتم التدريب بتقسيمة بعرض الملعب ظهر فيها اللاعبون في حالة من الحماس الشديد.

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يذكر أنه ضمت قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان كلا من: في حراسة المرمي: محمود عبدالرحيم جنش – عمر صلاح – محمود عبدالمنصف.

في خط الدفاع: محمد عبدالسلام – محمد عبدالغنى – محمود علاء – حازم امام – بهاء مجدى – عبدالله جمعه – محمود حمدى الونش.

في خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – محمد حسن – محمود عبدالمنعم كهربا – يوسف اوباما – ايمن حفنى – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – احمد زيزو – محمد عنتر.

في خط الهجوم: خالد بو طيب – حميد احداد