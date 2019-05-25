شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بتنظيم بطولة أفريقيا للريشة الطائرة 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فازت مصر بتنظيم بطولة أفريقيا للريشة الطائرة للكبار، المقررة في فبراير من عام 2020.
جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للعبة، والمقامة حاليًا تحت مظلة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بمدينة نانجينج الصينية، حتى السبت.
ونالت مصر شرف التنظيم، بعد منافسة قوية مع كل من أوغندا، وجنوب أفريقيا، وموريشيوس.
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