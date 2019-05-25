شكرا لقرائتكم نهائي كأس ألمانيا: بايرن يكسب عودة نوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 25 مايو 2019 - اخر تحديث في 25 مايو 2019 / 00:43

أعلن المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش (الجمعة) أن حارس المرمى الدولي مانويل نوير سيعود الى صفوف الفريق الذي يخوض نهائي مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم ضد لايبزيغ غداً (السبت).



وحسم بايرن هذا الموسم اللقب السابع توالياً له في البوندسليغا، وسيكون أمام فرصة نيل الثنائية المحلية في حال فوزه على لايبزيغ على الملعب الأولمبي في برلين غداً.

وغاب نوير (33 عاماً) عن الفريق منذ منتصف نيسان (أبريل) الماضي بسبب إصابة في ربلة السابق، تعرّض لها خلال مباراة ضد فورتونا دوسلدورف في الدوري (4-1)، ولم يتمكّن من العودة في وقت مناسب للمشاركة مع الفريق في المراحل الختامية من الدوري.

Advertisements

لكن «مانويل سيلعب غداً، لأنه قائدنا ولعب بشكل جيد هذا الموسم»، بحسب ما أكد كوفاتش في مؤتمر صحافي اليوم ونوير جالس بجانبه.

من جهته، قال الحارس المتوّج مع منتخب بلاده بلقب مونديال البرازيل 2014، إن خوض نهائي الكأس في برلين «هو أمر مميز دائماً».

وأضاف: «المدرب يعرف أنني لم أشارك في مباريات في الأسابيع الأخيرة، لكننا خضنا بعض المباريات في التمارين، لذا أنا مستعد بشكل جيد».