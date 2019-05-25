شكرا لقرائتكم رامى ربيعة أساسيا أمام المقاولون فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى للأهلى بقياد مارتن لاسارتى، على تجهيز رامى ربيعة مدافع الفريق، ليجاور أيمن أشرف في خط دفاع الفريق خلال مباراة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز.
وجاء قرار تجهيز رامى ربيعة للدفع به أساسيًا أمام المقاولون العرب، لتعويض ايقاف ياسر ابراهيم مدافع الفريق، والذي حصل على الإنذار الثالث فى مواجهة الإسماعيلي الماضية.
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