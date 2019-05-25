شكرا لقرائتكم اليوم.. مؤتمر صحفى لجروس للحديث عن نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مساء اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، للحديث عن المواجهة المرتقبة مع نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء غد الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتى مؤتمر جروس قبيل قيادته المران الأخير للفريق الأبيض الذى سيقام مساء اليوم على استاد برج العرب استعدادا لمواجهة الغد، كان الزمالك قد دخل معسكرا أمس الجمعة فى برج العرب استعدادا للمواجهة.