شكرا لقرائتكم الأهلى يدرس ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتولى مسئولو الأهلى، دراسة موقف ضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، من خلال الإطلاع على تفاصيل اصابته فى الركبة والتى لم يتعافى منها حتى الآن قبل اتخاذ قرار نهائي سواء بالتعاقد مع اللاعب أو صرف النظر عن ضمه بشكل نهائي.

وكان الأهلى يرغب فى ضم طاهر محمد طاهر، لدعم هجومه في الموسم الجديد، بل تخطى الأمر مرحلة الرغبة وتوصلت ادارة الأهلي لاتفاق مع نظيرتها في المقاولون بخصوص ضمه خاصة وان اللاعب كان على وشك الانتقال للفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الماضي الا، ان ادارة الذئاب طلبت تأجيل انهاء الصفقة لتدهور موقف الفريق بمسابقة الدوري في وقتها، ولكن إصابة اللاعب الطويلة اعادت الأمر مرة أخرى لمرحلة التفكير من قبل الإدارة الحمراء.