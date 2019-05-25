شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجتمع الاثنين المقبل لمناقشة أزمات مباريات الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة، على عقد اجتماع يوم الإثنين المقبل من أجل مناقشة الأزمات الخاصة بجدول مباريات الدورى الممتاز ورفض الأندية خوض مباريات الأسبوع الـ34 إلا فى توقيت واحد إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص إلى جانب الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يناقش المجلس تحديد موقف وموعد القيد الجديد للأندية فى الموسم المقبل بسبب البطولات الأفريقية للأندية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية والتى تنطلق فى أغسطس.