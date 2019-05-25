شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. مؤتمر صحفى لجروس للحديث عن نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم السبت بجانب قائد الفريق الأبيض للحديث عن المواجهة المرتقبة مع نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء غد الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.

ويأتى مؤتمر جروس قبيل قيادته المران الأخير للفريق الأبيض الذى سيقام مساء اليوم على استاد برج العرب استعدادا لمواجهة الغد، كان الزمالك قد دخل معسكرا أمس الجمعة فى برج العرب استعدادا للمواجهة.