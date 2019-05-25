شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد القيد و المنتخب على مائدة الجبلاية فى اجتماع الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماع بعد غدا الإثنين من أجل مناقشة الأزمات الخاصة بجدول مباريات الدورى الممتاز ورفض الأندية خوض مباريات الأسبوع الـ34 إلا فى توقيت واحد إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص إلى جانب الاستعداد للموسم الجديد.

كما يناقش المجلس تحديد موقف وموعد القيد الجديد للأندية فى الموسم المقبل بسبب البطولات الأفريقية للأندية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية والتى تنطلق فى أغسطس.

ويختتم المجلس اجتماعه بالاستعدادات الأخيرة لمنتخب مصر لبطولة الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة بدلاً من 16 فريق واعتماد خطة المنتخب والمكافأت المرصودة لهم للفوز بالمباريات و التتويج بالبطولة.