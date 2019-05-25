الاهلي يُجهّز "بديل" ياسر إبراهيم في مواجهة ذئاب الجبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود رامى ربيعة مدافع الأهلي لتشكيل الفريق الأساسي أمام المقاولون العرب فى بطولة الدوري العام لتعويض إيقاف ياسر إبراهيم مدافع الفريق، والذى حصل على الإنذار الثالث فى مواجهة الإسماعيلي الماضية. ويقوم الجهاز الفني بتجهيز رامي ربيعة للمشاركة بجوار أيمن أشرف في خط دفاع الفريق خلال مباراة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

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