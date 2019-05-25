شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يكشف تفاصيل إصابة محمود متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمود متولى مدافع الإسماعيلى إلى خلع مفصلى فى مفصل التركوة الخارجى ، وذلك عقب خضوعه للأشعة للإطمئنان على حالته الصحية.

وكان جوكر الإسماعيلى قد تعرض لتلك الإصابة اثر التحام مع أحد لاعبى الأهلى ليتم استبداله فى بداية الشوط الأول ويشارك محمد هاشم بدلا منه فى القمة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

ويستعد الاسماعيلى لخوض مواجهة أمام الجونة الأثنين المقبل على ملعب الأخير ، ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة لمسابقة الدورى المحلى