شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مرتضى منصور لطالبى تذاكر نهائى الكونفدرالية بعد نفادها: مستنيكوا فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه حال وصول موافقة وزارة الداخلية على طرح 10 الآف تذكر إضافية لمباراة الزمالك سيتم عرضها للبيع فى مدينة الإسكندرية.

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