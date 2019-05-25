جهاز الإسماعيلي يحتمع بثنائي الفريق

عقد محمود جابر المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى اجتماعا مع محمود عبد العاطى "دونجا" وذلك على هامش المران الذى اقيم مساء الجمعة. اقيم مساء الجمعة. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الجونة مساء يوم الأثنين المقبل بالجولة الختامية من بطولة الدوري الممتاز. وإجتمع أإيضًا عطية صابر المدرب المساعد للإسماعيلي باللاعب عبد الرحمن مجدى جناح الفريق . ويحرص جهاز الدراويش على الاجتماع بشكل دائم مع اللاعبين من أجل استفنار طاقاتهم املا فى استمرار النتائج الإيجابية.

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