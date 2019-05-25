اونلاين | رابط YaLLaKoRa مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة FiLGoaL يلا شوت برشلونة Barcelona El Lei

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تحدث الاسباني جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الاسباني، عن الخسارة أمام ليفربول برباعية نظيفة في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت على الأنفيلد.

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ويخوض نادي برشلونة مباراة قوية أمام فالنسيا في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا مساء يوم غدٍ السبت الموافق 25 مايو.

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وقال بيكيه، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي التقديمي لنهائي كأس الملك: "في أنفيلد لم نتمكن من فرض أسلوبنا ذلك وهذا هو السبب في أننا خسرنا".

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وتابع: "بالطبع كانت واحدة من أسوأ التجارب كلاعب كرة قدم محترف في أنفيلد، لقد حاولنا اللعب كما نعلم وأحيانًا يكون من السهل القيام بذلك وأحيانًا لا".

وعن التعاقد مع دي يونج، أوضح: "هناك الكثير من اللاعبين قريباً سيغادرون النادي بسبب السن، هذا قانون الحياة أكثر من تجديد المجموعة يجب البحث عن لاعبين لمساعدتنا في الفوز بالألقاب، وقد أثبت دي يونج بأنه سيكون من الأفضل".